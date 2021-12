Une pré-saison tambour battant pour le CBC

Les Caennais ont fait dicter leur loi, basée sur une excellente défense, dimanche 24 août devant Rennes. "Quand on laisse l’adversaire sous les cinquante points, on se facilite le travail, constate Hervé Coudray. Néanmoins, on s’est fait beaucoup sanctionner sur des fautes stupides. Il faut qu’on arrive à garder le même niveau d’intensité défensive en étant plus sous contrôle."

Le plein de confiance

En dépit des nécessaires corrections à apporter sur le plan défensif, les enseignements d’ensemble restent positifs. "C’était un très bon match de travail contre un autre style défensif que celui proposé par Cherbourg. Rennes impose une grosse intensité défensive. Les vingt points d’écart sont bien payés car notre avance a plutôt tourné autour des douze points sur le match.

Nos rotations ont peut-être usé l’adversaire à la fin.” Les Bretons étaient néanmoins privés de trois joueurs majeurs, quand le CBC bénéficiait des retours de Camille Eleka et Claude Jean-Pierre, intéressant en rotation de Ian Caskill. C’est néanmoins Slobodan Ocokoljic qui s’est montré le plus efficace dans la raquette sur le plan offensif en inscrivant 18 points. Après un stage de quatre jours à Deauville, les Caennais affronteront Fécamp, promu en N2, vendredi 30 août à Bayeux (20 h).