Nationale 2 : la vigilance reste de mise au CBC

Les caennais n’ont jamais douté, malgré un début de rencontre assez compliqué (6-0). "Les ambitions du club, la pression qui existe, nous ont fait entrer dans le match avec un peu d’hésitation, un peu de stress, estime Hervé Coudray. On était un peu fébriles. Certes, ça n’a pas été trop préjudiciable mais on a raté des shoots faciles, des lancers-francs. Le premier quart-temps a été serré." Après dix minutes de jeu, les Caennais ne menaient que d’un point (19-20, 10e).

Une victoire rassurante

Il leur a fallu attendre l’approche de la mi-temps pour creuser un premier écart conséquent. "On a bien négocié les quatre-cinq dernières minutes. On a appuyé sur la tête de l’adversaire en amenant beaucoup le ballon à l’intérieur." Diminué dans ce secteur par l’absence de son pivot étranger, blessé, Lorient accusait le coup (31-41, 20e).

Les visiteurs poursuivaient sur leur lancée au début du troisième quart, s’approchant des vingt points d’avance. Lorient, néanmoins, s’accrochait et revenait même à six points en fin de match (61-67). Insuffisant pour inquiéter des Caennais sereins et capables d’accélérer au moment opportun. "Au moment où on peut tuer le match, on n’ose pas finir le travail, on se contente de garder la balle alors qu’on a quelques ballons de jeu rapides, regrette Hervé Coudray. On sort du bon rythme qu’on avait." Le Caen Basket Calvados lance néanmoins sa saison sur d’excellentes bases, lui qui peinait ces dernières années en déplacement. "Ce qui est intéressant, c’est de ne pas avoir gagné trop facilement ce match-là. C’est plus facile de se remettre au travail."

Samedi 28 septembre, Caen se rendra chez l’équipe surprise de la première journée, Coulommiers. Les promus ont fait tomber Berck, un des gros morceaux de Nationale 2, en ouverture du championnat. Le mot d’ordre caennais ? "Vigilance"...

