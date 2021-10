Basket : Caen termine par une lourde défaite à Berck

L'entraîneur caennais exagérait à peine. Mené 11-0 après six minutes de jeu et 38-17 à la mi-temps, Caen a compris sa peine dans le Palais des Sports bondé et surchauffé de Berck (71-52 score final). "Le fait qu'il n'y avait plus d'enjeu de notre côté a peut-être joué, suggère Florian Diesnis, mais nous ne nous considérions pas en vacances. Cela dit, on a pris la soupe..."

Les Caennais ont laissé leurs adversaires s'enflammer et ils en ont subi de lourdes conséquences. L'adresse était clairement du côté local, quand seul Guillaume Ramirez (22 points) limitait les dégâts pour Caen. "On a eu du mal à percer leur défense, même si je mets en doute l'arbitrage, avance le capitaine caennais. On a pris des coups dans tous les sens."

Interrogations sur l'avenir

Caen a mis un point d'honneur à sortir la tête haute en deuxième mi-temps, dans une salle où il aurait pu jouer une qualification en play-offs. Il aurait suffi d'une victoire supplémentaire cette saison pour cela. Contre Trappes, début avril, où sur l'une des cinq rencontres à l'extérieur perdues de cinq points ou moins. "Il y a des regrets car on voulait jouer la montée. Maintenant, l'objectif initial était de faire mieux que sixième et on a réussi." Après plusieurs années de vie commune, l'effectif caennais semblait mûr pour décrocher l'une des deux premières places du classement. Son quatrième rang final est cependant présenté comme une satisfaction. Caen progresse d'année en année.

De quoi sera fait son avenir ? "Personne ne sait ce qu'il compte faire", affirme Florian Diesnis. Joueurs et dirigeants attendent certainement d'y voir plus clair sur les intentions de Nicolas Batum, encore très floues. Dans un contexte économique national très incertain, les envies de l'international français ajoutées au possible intérêt de Thierry Godfroy (ex-partenaire majeur de l'USOM) peuvent faire réfléchir.