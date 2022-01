Le Caen Basket Calvados perd à Berck mais séduit

"Quand ils vont nous voir arriver, ils vont peut-être se marrer", avait anticipé Fabrice Calmon, l'entraîneur du Caen Basket Calvados, la veille. Privé de ses deux grands intérieurs (Assane Seck et Claude Jean-Pierre) ainsi que de son deuxième meneur Boris Renaux, Caen s'était déplacé dans le Nord avec six joueurs de l'équipe première, un réserviste et un cadet. Berck a ri trois minutes, le temps de passer un 10-2 à ses hôtes en cette première journée de Nationale 2. Ensuite, il s'est mis à douter, et presque à trembler. "Ils n'étaient pas très sereins", a constaté Fabrice Calmon.

Mené de huit points, handicapé presque aussi vite par les fautes, Caen ne s'est pas laissé abattre. Les Caennais sont revenus progressivement dans la partie pour atteindre la mi-temps sur un score de parité (41-41). " On a défendu très intelligemment, explique Fabrice Calmon. On a usé de notre vitesse et de notre intensité. Offensivement, on a été très adroits et on a bien fait vivre le ballon." Sur sa lancée du deuxième quart-temps, le CBC a viré en tête au retour des vestiaires, comptant jusqu'à six points d'avance au milieu du dernier quart-temps. Les Caennais ont alors "joué à reculons pendant quelques minutes", perdant une partie de leur avantage avant de lâcher prise dans la dernière minute de jeu (score final : 80-77). "Le match se joue sur des petits détails, deux oublis défensifs qui nous coûtent cher, analyse Fabrice Calmon. C'est rageant mais c'est encourageant, car on a fait une très bonne partie." A confirmer et concrétiser, samedi 24 septembre à Ifs, avec un effectif normalement au complet.