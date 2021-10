Basket (N2M) : Caen franchit un petit cap psychologique

Caen avait mis quatre mois et demi, le temps de perdre sept fois de suite, pour ouvrir son compteur "victoires" à l'extérieur la saison dernière. Signe d'un changement majeur ou petit coup de pouce de l'adversaire, il lui a suffi de deux déplacements pour éviter au syndrome de rejaillir en 2012-2013. Les basketteurs caennais se sont imposés à Ormes assez aisément, samedi 6 octobre (60-81). Presque trop facilement pour en tirer de réels enseignements.

Un promu en vu

"Est-ce que nous les avons fait déjouer ? Peut-être, mais j'ai trouvé les joueurs d'Ormes bien tristes, reconnaît Fabrice Calmon. Je m'attendais à un match plus compliqué." En tête pendant la majeure partie de la rencontre, Caen n'a jamais tremblé. Certes, son avance n'a pris une belle ampleur que dans les dernières minutes de jeu, mais le danger est toujours resté plus que diffus.

Les Caennais ont fait un match "sérieux" de l'aveu de leur entraîneur. "J'avais demandé un match défensif et je l'ai eu. Dans les moments où il fallait être dur, on l'a été. Mais je n'ai pas senti en face une volonté de gagner, donc je ne m'enflamme pas." Le CBC se place au troisième rang du classement de N2, derrière les deux seules équipes encore invaincues que sont Lorient et Calais. "C'est toujours mieux pour la sérénité, mais on va continuer de prendre les matchs les uns après les autres." Celui qui attend les Caennais samedi prochain contre Le Mans JALT promet d'être intense. Les promus viennent de dominer l'armada de Berck.