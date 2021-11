Basket : le CBC attaque le dernier sprint

L'enjeu de cette fin de saison est mince, puisque les Caennais ne peuvent pas rêver de podium ni craindre sérieusement la relégation. Au cœur du ventre mou de Nationale 2, ils vont s'attacher à assurer leur maintien au plus vite et tenter d'accrocher une place dans le Top 5. Après quatre défaites en championnat, Caen doit d'abord retrouver la sérénité et la confiance évaporés au fil des contre-performances.

Les Caennais ont profité d'un week-end de trêve pour récupérer toutes leurs forces vives avant leur déplacement à Vitré, samedi 24 mars. Assane Seck, qui avait fait son retour à la compétition lors de la précédente rencontre, sera plus en rythme en Bretagne. Mais le principal changement dans les rangs normands concernera Florian Diesnis. De retour de blessure, le meilleur marqueur de l'équipe sera un atout de taille face au troisième du championnat.