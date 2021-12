Dopage: peine allégée en appel pour le "Dr Mabuse" Bernard Sainz

"Le dopage qu'il promeut pervertit. Le sport est un peu moins le sport une fois qu'il est passé", avait déclaré le 12 décembre le substitut du procureur général, Marc Faury, lors de l'audience en appel.

Considérant que les pratiques du prévenu relevaient de "l'amusement d'une bande de vauriens", il avait requis un doublement de la peine (30 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis).

Mercredi, la cour s'est au contraire prononcée pour un allègement en condamnant ce "naturopathe" autoproclamé, qui n'est pas médecin, à 12 mois de prison avec sursis et 2.000 euros d'amende. Le 5 septembre 2017, M. Sainz avait écopé de neuf mois ferme et 20.000 euros d'amende à Caen.

Les faits visés par la cour se sont déroulés entre juillet 2008 et novembre 2010.

Qualifié de "très malin" par le parquet général, Bernard Sainz a continué mercredi à clamer son innocence.

"Je m'attendais à être relaxé purement et simplement (...) Je ne peux pas être satisfait d'être condamné pour des faits inexistants dans une affaire de dopage", a déclaré mercredi l'homme à l'épaisse chemise à carreaux noirs et blancs, doudoune légère sur le dos, après l'annonce de l'arrêt, affirmant qu'il allait se pourvoir en cassation.

"Cet acharnement commence à être assez douloureux, surtout à 75 ans", a-t-il ajouté rappelant qu'il avait fait quatre mois de détention provisoire pour le non paiement d'une caution qu'il affirme ne pas avoir les moyens de payer, dans une autre affaire. Cette détention a pris fin le 16 février, selon lui.

"Magicien" et "gourou"

Déjà condamné à plusieurs reprises, Bernard Sainz avait en effet été mis en examen et écroué en novembre 2017 pour exercice illégal de la médecine et incitation au dopage, dans le cadre d'une enquête ouverte à Paris.

A Caen, le 12 décembre, Bernard Sainz avait déjà affirmé être "complètement étranger (au) trafic", qui lui est reproché.

"Je suis le premier à avoir introduit la médecine douce dans le sport", s'était-il vanté. Deux témoins directs et une série de témoins indirects, tous coureurs cyclistes, l'accusent pourtant avec précision d'avoir dicté des protocoles de prise d'EPO, d'hormones de croissance et de testostérone.

"Il n'y a que deux accusations seulement" de deux anciens coureurs dopés repentis, avait souligné le prévenu toujours très loquace et tenace. Il s'agit de Fabien Taillefer, condamné à trois mois avec sursis en première instance, et de Stéphane Belot, mort en mai 2014 à l'âge de 30 ans.

Les deux coureurs, avançait M. Sainz, ne l'ont accusé que pour obtenir la clémence de leur Fédération et de la justice. Le reste n'est que "rumeur", ajoutait-il.

Mais pour l'avocat général, ces témoignages ont du poids dans "un milieu où sévit la crainte des représailles" et où ceux qui "osent défier la loi du silence" sont rares.

"Le petit jeu du +je te tiens, tu me tiens+" empêche "les langues de se délier", avait résumé M. Faury.

Et le magistrat, à travers les témoignages recueillis au cours de l'enquête, de dresser le portrait d'un homme à la fois "magicien" et "gourou" qui "essaie de rabaisser", fait "peur" et demande "beaucoup d'argent" ("2.000 à 3.000 euros de droits d'entrée", selon un de ces témoins).

Interrogé mercredi par l'AFP, Paul Mauriac, l'avocat de la Fédération française de cyclisme, partie civile, a observé que la cour avait "fait preuve d'une certaine mansuétude au regard du palmarès judiciaire" de M. Sainz tout en soulignant que "ce qui est important, c'est le principe d'une condamnation".

Coureur cycliste amateur dans les années 1960, Bernard Sainz s'était fait connaître en devenant directeur sportif adjoint d'une équipe professionnelle dont les vedettes étaient le légendaire Raymond Poulidor et Cyrille Guimard, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France.

A LIRE AUSSI.

Peine beaucoup plus lourde requise en appel contre "Dr Mabuse" à Caen

Dopage : Bernard Sainz, alias Dr Mabuse, condamné à 9 mois de prison à Caen

Dopage: Bernard Sainz, alias docteur Mabuse, condamné à neuf mois de prison

Cyclisme, dopage : six mois de prison requis contre Bernard Sainz à Caen

Bernard Sainz, "Docteur Mabuse", jugé en appel à Caen