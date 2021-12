Secret Story 6 de retour dès le mois de Mai sur TF1!

La sixième saison de la télé-réalité animée par Benjamin Castaldi débutera le vendredi 25 mai à partir de 20h50 sur TF1.

Lors de cette grande soirée en prime time, les téléspectateurs feront la connaissance des successeurs d'Ayem, Zelko et Zarko, Juliette, Aurélie, Marie.... Des nouveaux candidats (entre 14 et 20) venant de toute la France mais aussi de Suisse, du Canada ou encore de la Belgique qui vivront en communauté dans une immense maison étonnante de 1.000 m2 avec de nouvelles pièces secrètes et qui auront "des secrets uniques et personnalisés".

Cette saison se reconcentrera sur l'enquête et la recherche des secrets qui avaient un peu manqué l'an dernier. Autre nouveauté, l'arrivée du téléphone noir en complément du célèbre téléphone rouge qui était porteur de bonnes ou très mauvaises nouvelles.