The Voice épisode 6 : résumé des dernières auditions à l'aveugle

Aujourd'hui Jennifer, Louis Bertignac, Garou et Florent Pagny totalisent les 16 candidats nécessaires pour entamer la nouvelle épreuve des battles.

Lors du 6ème prime qui s'est déroulé hier soir, les jurés ont du batailler dur pour trouver les perles qu'ils leur manquaient pour compléter leur équipe.

Jenifer a choisi Sarah qui a interprété avec brio le titre "Listen" de Beyonce. Elle a aussi choisi Thomas Vaccari qui lui a brillament interprété "Georgia on my mind" de Ray Charles.

L'équipe de Florent Pagny a accueilli Quentin grâce à sa belle prestation lors du morceau "SOS d'un terrien en détresse" de Daniel Balavoine. Autre candidat à rejoindre l'équipe, Jonathan Urek après son passage sur "Le monde est stone" de Fabienne Thibault. Mickael Poulvin a également rejoint la team Pagny avec une belle interprétation du désormais célèbre "Next to me" d'Emilie Sande. Enfin il a atteint le quotat des 16 recrues en choisissant Julien Mior Lambert qui a chanté sur "Broken Vow" de Lara Fabian et Josh Groban.

Chez Garou, Fanny, la fille de Michel Leeb a rejoint son équipe en reprenant à sa manière le morceau "Don't stop the music" de Rihanna. Le roi du Rythm'n'blues a également choisi Liza pour son interprétation du titre "American Boy" d'Estelle.

Louis Bertignac a fait un choix surprenant en récupérant les triplets 3nity Brothers après leur passage sur "When a man loves a woman" de Percy Sledge. Enfin il a choisi Diana Espir, sélectionnée après avoir chanté "What a feeling" d'Irene Cara, et il se dote aussi de la belle voix de Keekee qui a séduit par sa prestation sur "Master Blaster" de Stevie Wonder.

Prochaine étape : le battle qui démarrera samedi 16 mars.

Nadja la québécoise sera confrontée à Sandy Coopers sur un titre de Tina Turner et Luc Argobast va affronter Thomas Vaccari selon le site Télé Loisirs.

D'autres news The Voice dès demain entre 18h et 19h00 sur Tendance Ouest.