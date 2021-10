The Voice : résumé des battles de ce samedi 30 mars

Samedi soir TF1 a encore enregistré de belles audiences avec plus de 7 millions de télespectateurs pour suivre en direct le deuxième prime des battles.

Cette fois, Claire et Laura Chab’ de l'équipe de Jenifer se sont affrontées sur un titre d'Aain Chamfort. Ensuite Claude Schuh et Baptiste Defromont ont du relevé le défi sur "The Queen Don’t stop me now"

Autre duel : Alaxandra Lucci contre Michael Lelong , Ayme opposée à Nemm, Sean vs Rachel Claudio, Shadoh contre les 3nity Brothers, Stafania Rizou a été choisie pour se frotter à Victoria Petrozillo et enfin Jean Mior Lambert confronté à Mickael Pouvin.

Qui sont les éliminés de ce nouvel épisode ?

Tout d'abord les 3nity Brothers puis Claire, Claude Schuh, Julien Mior Lambert, Sean et Alexandra Lucci.

En revanche deux candidats ont été repêchés par le jury, à savoir Victoria Petrozillo qui se retrouve dans la team Florent Pagny et Ayme qui rejoint Garou.

Les candidats équipe par équipe

FLORENT PAGNY :

Sandy Coops / Pierre G. / Ludivine / Dièse / Caroline Rose / Victoria / Benjamin Bocconi / Michaël Lelong

JENIFER :

Luc Arbogast / Florian Carli / Anthony Touma / Olympe / Sarah / Laura Chab' / Rachel Claudio

LOUIS BERTIGNAC :

Tyssa / Cécilia Pascal / Marlène Schaff / Nungan / Louane / Loïs / Shadoh / Nell

GAROU :

Thomas Vaccari / Yoann Fréget / Angelina Wismes / Céline Caddéo / Emmanuel Djob / Stéfania / Baptiste Defromont / Ayme

