The Voice saison 3 : le jury sera-t-il même ?

Il fallait s'y attendre, on connaît déjà les visages du prochain jury de The Voice. Jenifer vient de déclarer qu'elle a de grandes chances de se rasseoir sur son siège rouge et noir dans les studios de TF1 pour la prochaine saison de l'émission.

Idem pour les autres protagonistes : Garou, Louis Bertignac et Florent Pagny. Une information à prendre toutefois avec précaution, même s'il apparaîtrait difficile d'habituer le public, ô combien fidèles, à d'autres visages pour la plus célèbre des émissions musicales de l'Hexagone.