Benjamin Castaldi dévoile les dessous de la télé-réalité

À en croire Benjamin Castaldi dans son autobiographie "Pour l'instant tout va bien", les émissions de télé réalité sont bel et bien truquées. C'était en tout cas le cas pour le Loft sur M6.



Il décrit des «manipulations» et des «obstacles sciemment jetés» sur certains candidats jugés comme «inutiles à la poursuite du jeu». D'autres candidats ont même été portés vers la victoire par la production. «Je n'ai souvenir que d'un exemple de triche manifeste. C'était un soir de vote, sur un prime time en direct du Loft. Les téléspectateurs étaient invités à désigner leur candidat préféré, pour lui permettre de se maintenir dans l'émission. La production, de son côté, avait fait son choix : le candidat élu serait une candidate. Un point, c'est tout (…) Le scrutin fut stoppé à 21 h 15, en pleine émission (…), en clôturant le vote au moment favorable», relate Benjamin Castaldi.



Mais, les aveux ne s'arrêtent pas à l'émission Loft Story. Il confit également des manipulations de la production sur l'émission Secret Story sur TF1. « Certains départs étaient souvent négociés à l'avance avec les candidats. Par exemple, celui d'une ancienne captive d'Éric Schmitt, alias Human Bomb, lors de la tristement célèbre prise d'otages d'une école maternelle à Neuilly, en mai 1993. […] Il était convenu que notre ex-otage ne resterait pas plus de trois jours dans l'émission. Sage-femme, elle ne pouvait rester plus longtemps », explique t'il.



Mais là n'est pas le pire : «Me croirez-vous si je vous dis que certains avaient imaginé faire avaler une pilule abortive, la fameuse RU499, à une candidate enceinte, d'ailleurs sélectionnée pour cette raison ? Il a fallu expliquer à cette équipe pleine de ressources que la jeune femme risquait d'expulser son bébé sous la douche, devant les caméras. On marchait sur la tête.»