Nouvelle série ce soir sur TF1 : Les Experts Cyber

La petite dernière de la célèbre franchise criminelle fait ses premiers pas ce soir en France. Diffusée depuis le 7 septembre en belgique et dans 150 pays à travers le monde, elle n'arrive que maintenant en inédit sur TF1. Pas moins de trois épisodes inédits de la saison 1 seront à découvrir par soir, chaque mercredi.



Le scénario se passe en Virginie où la division de Cyber-criminalité mène de front de nombreuses enquêtes. L'équipe est emmenée par Docteur Avery Ryan, incarnée par l'actrice Patricia Arquette.



Produire à nouveau un derivé du programme est une grosse prise de risque, notamment pour la chaine CBS aux états-unis. La première saison des Experts Cyber diffusée en Mars dernier a rassemblé un peu plus de 8 millions de téléspectateurs, loin des scores records réalisés il y a 15 ans par la série originale.



Visiblement les téléspectateurs se lassent de cette enième adaptation. Pourtant une deuxième saison est en cours de production. Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on apprend hier que l'un des héros de la série a annoncé son départ il y a peu.



Un départ qui semble en mauvaise posture.