Coup de foudre au prochain village, nouvelle télé-réalité de TF1

Julie Taton présentera quotidiennement l'émission. Le principe est assez simple! Vingt citadines célibataires, lassées par leur vie à la ville, décident de partir à la campagne pour y trouver l'amour.

Pendant plusieurs semaines, elles se rendent dans six villages à bord d'un bus. A chaque arrêt, elles descendent du bus et découvrent trois célibataires. Si elles sont séduites, elles s'arrêtent dans le village pour faire plus ample connaissance. Dans le cas contraire, elles remontent dans le bus et attendent la destination suivante.

Le bus s'arrête cinq jours dans chaque village pour laisser aux citadines le temps de mieux connaître l'un des célibataires. Au fur et à mesure des jours, elles ont l'occasion de partager leur passion ou leur travail, de rencontrer leurs proches puis de passer une journée complète chez eux. Tous les soirs, elles peuvent poursuivre les rendez-vous ou remonter dans le bus.

Enfin, le cinquième et dernier jour, celles qui sont encore en lice décident si elles veulent poser leur valise pour rester avec leur prétendant ou tenter leur chance au prochain village. Si deux citadines souhaitent rester pour le même célibataire, le choix revient à ce dernier.

Serez-vous devant la télé pour regarder ce nouveau projet de TF1 ?