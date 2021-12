Granville. Il n'est pas trop tard pour préparer votre déguisement de carnaval

Une quarantaine de chars, 3000 personnes costumées dans la cavalcade sans compter les carnavaliers venus seuls ou en groupe. Granville (Manche) sera envahie par les déguisements du vendredi 1er au mardi 5 mars.

Élément clé d'un carnaval réussi, le déguisement n'est pas une chose à prendre à la légère pour Antonina Julienne, la présidente du Carnaval de Granville. Elle en aura d'ailleurs un différent pour chaque journée cette année. Sur son char, le thème sera celui du Pierrot.

Ses costumes, elle les réalise grâce à de la récupération et en y mêlant accessoires et maquillage. Pour les plus manuels, il est même possible de les confectionner soi-même de A à Z.

Pour celles et ceux qui manqueraient d'idées ou de temps, il est toujours possible de se diriger vers des magasins spécialisés. Comptez alors une trentaine d'euros pour un costume complet en entrée de gamme.

Samedi, après le bal des enfants, un concours de déguisement sera organisé afin de récompenser les tout-petits qui se seront le mieux préparés pour l'occasion.

Dimanche, ce sera au tour des adultes d'entrer en compétition. Sous forme d'un petit défilé, le vainqueur sera choisi à l'applaudimètre.