Plus de voitures au pied du Mont-St-Michel à partir de samedi matin

C’est demain, samedi, 8h, que les voitures ne seront plus autorisées à stationner au pied du Mont st-Michel. C’est un vrai bouleversement inscrit dans le cadre des travaux du rétablissement maritime du Mont. Les visiteurs et ceux qui travaillent sur le Mont devront désormais garer leur voiture sur des parkings aménagés à 3 kilomètres de la Merveille, et prendre une navette.

Des voix dissonantes se sont faites entendre depuis déjà quelques mois. Les commerçants notamment, craignent que les touristes hésitent désormais à venir visiter la Merveille. Les guides du Mont restent pour le moment sereins, les réservations sont faites pour ce début de saison ! Quelques 3 millions de visiteurs sont accueillis chaque année sur le rocher.

De vives critiques aussi quant à la mise en circulation des navettes, dont la capacité a été réduite. Les maringottes, ces voitures à cheval ne sont pas prêtes ! L’association qui regroupe les opposants au projet de Véolia dénonce un "dossier traité de manière négligente, voire fantaisiste" et appelle à participer à un pique nique ce vendredi soir, à 19h, sur l’actuel parking.

Ecoutez Amélie St-James, guide tourisitique sur le Mont-St-Michel