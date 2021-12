Les concerts du casino de Bagnoles de l'Orne

Jeudi 7 juin à 15h – Spectacle de music-hall « Vive les vacances »

Plein tarif : 15€, tarif réduit : 12€



LE spectacle du Casino ! Retrouvez nos 4 artistes sur scène dans une ambiance conviviale mêlant chansons françaises et bonne humeur !



Samedi 9 juin à 20h – Diner spectacle « Lady Swing »

Plein tarif : 49€, tarif réduit : 46€ (repas boissons comprises, spectacle et 2€ de jetons)



Venez partager l’émotion des plus grands airs musicaux repris par cette troupe composée uniquement de filles. La folie des strass, des plumes et des paillettes pour le plus grand plaisir de tous.

www.ladyswing.net



Vendredi 15 à 21h – « TAL » en showcase

Tarif unique : 15€



Tal, dont le nom en hébreu signifie « rosée du matin », a immigré en France avec sa famille lorsqu'elle n'avait qu'un an. Son père est guitariste, sa mère Sem Azar est chanteuse de world music et son frère écrit des chansons. À 12 ans, elle a appris à jouer du piano et de la guitare de manière autodidacte.

Son premier single, sorti en 2010, se nomme La Musique mon ange ; il est suivi d'On avance, sorti fin août 2011. Le clip comptabilise à ce jour plus de 4 millions de vues sur YouTube. En juin 2011, elle a assuré la première partie d'Alicia Keys au Palais des Congrès et de Christophe Maé au Casino de Paris1. Quelques mois plus tard, en décembre 2011, paraît Waya Waya en duo avec le chanteur Sean Paul.

Le 30 janvier 2012, elle sort Le Sens de la vie et l’album du même nom en mars. Elle est aujourd’hui disque d’or et une des artistes les plus écoutées en France, que ce soit grâce aux téléchargements, aux ventes de disques ou encore aux diffusions radios !

Sa venue au Casino est donc exceptionnelle, d’autant qu’aucune tournée n’est encore prévue. Elle interprètera sur scène 10 de ses 15 titres en compagnie de 2 danseuses. La première partie du show sera assurée par les 6 danseurs de la troupe de hip-hop Flérienne Oxy’Jeunes.

Une soirée à ne pas manquer !!!

www.tal-officiel.com



Vendredi 29 juin à 21h - « Cler » en concert scène (dé)couverte

ENTREE GRATUITE



Découvrez cette jeune artiste originaire de L’Aigle sur scène avec son guitariste. Repérée sur mymajorcompany.com, vous adorerez son registre pop-folk chaleureux.

Dimanche 15 juillet à 21h – Pièce de théâtre « vacancesdemerde.com »

Tarif unique : 17€



Le titre est déjà évocateur et prête à sourire, surtout quand ça arrive aux autres… C’est l’histoire de Kévin Kévan, une vedette de série télévisée qui débarque aux Caraïbes pour s’y ressourcer. Sur place, son rêve va se transformer en cauchemar…

Une comédie irrésistible menée par deux comédiens débordant d’énergie où gags et quiproquos s’enchainent à une vitesse folle ! Une des grands succès théâtral de l’année en tournée !

www.vacancesdemerde.com



Vendredi 17 août à 21h – « Abba Story »

Plein tarif : 18€, tarif réduit : 15€



« Waterloo », « Dancing Queen », « Mamma Mia ! »… des succès qui ont marqué des générations et fait du groupe Abba des stars planétaires. « Abba Story » vous fera remonter le temps dans les années 70 ! Venez revivre les grands succès du groupe Suédois dans ce show mêlant nostalgie et énergie !

www.abbastory.com



Vendredi 5 octobre à 21h – « Picard for ever », le one-man show de « Cauet »

Prochainement disponible à la réservation



Pour son 1er one-man show, Cauet, foudroyé sur scène, va devoir rendre des comptes s’il veut éviter l’enfer. Pour accéder au ciel, il va remonter le temps et retracer les étapes fortes de sa vie pour tenter de prouver qu’il mérite bien sa place au paradis ou pas. En partant de son enfance, en passant par l’adolescence, les filles, l’arrivée à Paris, la galère, les femmes, le début de la gloire, la femme…et les enfants, Cauet sans concession va rire de tout et surtout de lui-même, en n’épargnant personne ni dans l’humour ni dans la tendresse. On ne présente plus Sébastien Cauet : animateur télé, producteur, comédiens, humoriste et DJ qui enchaine les succès. Il est l’un des animateurs radios les plus écoutés en France, sa matinale est d’ailleurs la plus suivie en France ! www.cauet.fr ***



Vendredi 19 octobre à 21h – Concert de « Murray Head »

Prochainement disponible à la réservation

19 albums, plusieurs disques d'or et de platines, 5 comédies musicales, 6 B.O.F etc. Rien que pour le CV, Murray Head est un artiste à ne pas rater sur scène au Casino où il reprendra ses plus grands succès pour le plaisir de tous ! www.murrayhead.org ***



Vendredi 9 novembre à 21h – « Mon dernier, avant le prochain ! », le nouveau spectacle de « Smaïn »

Tarif unique : 25€



De retour dans le bistrot de son enfance, l'humoriste nous transporte dans son drôle de quotidien : le mariage mixte, le psy, l’adoption, la police, les racistes, une visite de Paris très particulière, sans oublier son tout nouveau discours de candidature à la Présidence ...de la République : « Chers Electeurs, chères Electriciennes » ! Désormais plus théâtral, son nouveau spectacle reprend de nombreux extraits subtilement choisis parmi ses meilleurs sketchs. Un nouveau, un grand SMAÏN, et ce pour notre plus grand plaisir.

www.smain-officiel.com



Tous les billets sont en vente directement au casino ou par téléphone au 02 33 37 84 00.