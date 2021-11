Caen. Hockey-sur-glace : Caen grille un joker à Neuilly

Plus le droit à l'erreur pour les Drakkars de Caen (Calvados), battus 2-4 à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ce mercredi 13 février 2019. Les Normands ont pourtant ouvert le score à la 7e minute grâce à Julien Msumbu mais n'ont tenu le score que… 20 secondes ! Derrière, Neuilly, solide 3e du championnat a déroulé et n'a laissé Caen revenir à 3-2 qu'en début de dernier tiers. Un peu trop tard pour les Drakkars qui ont commis beaucoup trop de fautes en fin de match, permettant à Neuilly de clore la marque, en supériorité numérique.

Plus que deux matchs, et un avantage au calendrier

Actuellement septième à deux journées de la fin, Caen est totalement maître de son destin et dispose même d'un calendrier assez abordable avec la réception de Montpellier (11e) et un déplacement à Dunkerque (9e). Dunkerque justement, plus sérieux concurrent du HCC avec un seul point de retard, devra s'imposer à Tours (6e) pour s'offrir une finale contre Caen. Nantes (10e avec 3 points de retard sur Caen) est en embuscade, mais a la différence particulière défavorable avec Caen, qui est donc assuré de finir devant avec une seule victoire sur les deux journées. La fin de saison s'annonce plus que palpitante avec une éventuelle finale pour les play-offs à Dunkerque.

Les buts

Neuilly-sur-Marne : 8e : Hordelalay (1-1)

13e : Hordelalay assisté par Kirils et Gabaj (2-1)

39e : Mangone assisté par Thoroggod et Dube (3-1)

55e : Saliji assisté par Gouveia et Dube (4-2)

Caen : 7e : Msumbu assisté par Carminatti et Colotti (0-1)

45e : Devin assisté par Berard et Colotti (3-2)

La fiche

Neuilly-sur-Marne - Caen : 4-2 (2-1, 3-1)

Neuilly-sur-Marne : Sopko (GB, 37 arrêts), Husson (GB), Tanesie, Dana, Auvitu, Valier, Giorgi, Thoroggod, Dordet, Ropert, Neil, Gouveia, Dikis, Gabaj, Safar, Plaire, Hordelalay, Kirils, Saliji, Jacquier, Dube, Mangone

Caen : Papillon (GB, 39 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Berard, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Carminatti, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez