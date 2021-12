Caen. Hockey sur glace : les Drakkars veulent rattraper le temps perdu

Les Drakkars de Caen viennent d'enchaîner deux victoires accompagnées de belles promesses dans le jeu contre Dunkerque (3-2) puis à Cergy-Pontoise (1-4) et vont se présenter remobilisés contre un Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) encore plus à la peine que les Normands cette saison, puisque bon dernier avec 8 petits points ce samedi 25 novembre 2017. L'entraîneur Luc Chauvel ne se veut pas trop optimiste pour autant : "On est dans un moment charnière. Toutes les équipes se battent dans ce championnat. Neuilly est dernier mais a le même objectif que nous à savoir une place en play-offs, ils viennent de gagner donc ils ont envie aussi d'enclencher une série".

F. Colotti et Nesa certainement absents

Hommes forts de ces deux derniers matchs côté caennais, Fabien Colotti et Vincent Nesa ne devraient pas être présents du côté de la patinoire Caen-la mer samedi. Les deux joueurs sous licence bleue jouent en effet avec Rouen vendredi (contre Chamonix), "Ils ont été très importants dernièrement mais Zubov, Undershute et Brannon ont marqué, même si celui de Scott a été refusé. Vincent et Fabien amènent leur état d'esprit au groupe et tirent tout le monde vers le haut. On a remis en place une dynamique de groupe" salue l'entraîneur. Sur les deux derniers matchs, les Caennais ont réussi à performer sur 60 minutes et pris davantage leurs responsabilités au shoot. Le milieu de tableau n'est pas si loin, une série de victoire peut vite remettre les Drakkars dans la course aux play-offs.

