Rouen. Badminton : chez lui, à Rouen, Julien Maio réussit la passe de trois

C'est peut-être le plus beau, de son propre aveu. À cause de l'opposition, sûrement plus forte que les autres années, mais aussi en repensant à ses six derniers mois de galères après une opération de l'épaule. Le dimanche 3 février 2019, Julien Maio a conservé son titre de champion de France de badminton, en double hommes avec son compère Bastian Kersaudy. Le tout à domicile, au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime), pour celui qui joue pour le club de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan.

Six mois de lutte pour revenir

"C'est juste fantastique. Hier je ne trouvais pas les mots, là je commence seulement à réaliser, confie celui qui est maintenant triple tenant du titre. Je me suis refait le film dans ma tête : les trois semaines avec le bras en écharpe, la victoire quand j'ai pu simplement relever le bras, la galère pour me faire à manger tout seul… Ça en valait la peine !"

Lors de ces championnats de France, il disputait seulement sa troisième compétition depuis sa reprise. Tout au long du week-end, la paire Maio-Kersaudy a passé les obstacles pour s'offrir la finale que tout le monde attendait face aux têtes de série numéro un, Ronan Labar et Thom Gicquel. Une victoire en trois sets plus tard, au terme d'un match serré (21/18, 18/21, 21/18), Julien Maio pouvait savourer. "C'est une très grande fierté ! Les autres années il manquait des paires mais cette fois tout le monde était là. Après la blessure, ça veut dire que c'est parti : on est de retour !"