Déville-lès-Rouen. Badminton : le MDMSA retrouve le TOP12 après une courte saison en National 1

Entretien avec le Président

Pour la saison 2019-2020, le MDMSA (Maromme, Deville, Mont-saint-Aignan) évoluera en TOP12. Le Président, Pierre-Julien Viailly, nous donne son ressenti sur la saison passée et les évolutions à venir.

Après être descendu du TOP12 lors de la saison dernière (2017-2018), était-ce votre objectif de remonter absolument ?

Pierre-Julien Viailly : "C'est vrai qu'on venait tout juste de sortir du TOP12 et on se concentrait sur d'autres objectifs. Du coup, on n'avait pas prévu une équipe ayant la remontée comme objectif. Cette saison, on a survolé le championnat N1 et lors des play-offs, notre adversaire, Reims, a déclaré forfait, car il ne voulait pas monter, pour des raisons budgétaires : le recrutement de joueurs étrangers… Le TOP12 devient une vraie vitrine pour les clubs et il faut recruter en dehors de la France pour résister."

• Lire aussi. Badminton : chez lui, à Rouen, Julien Maio réussit la passe de trois

• Lire aussi. Rouen : finales des championnats de France de badminton

• Lire aussi. Zone Libre aux championnats de France de badminton





Comment allez-vous préparer la nouvelle saison dans l'élite du badminton français ?

"J'ai été élu président tout récemment, du coup, on a changé un peu la politique du club, on va se concentrer sur la formation de joueurs nationaux, pour les faire évoluer en interclubs. On a aussi une académie pour les jeunes joueurs, qui nous permettra de détecter les talents et de les former pour le haut niveau."

Quid du recrutement, du coup ?

"Le recrutement de joueurs étrangers sera à la baisse, on aura toujours notre joueur n°1, Julien Maio, qui a obtenu un 3e titre consécutif de champion de France en double homme. Le reste de l'effectif sera constitué de jeunes joueurs. Le maintien en TOP12 ne sera pas notre objectif principal et ça serait une bonne nouvelle pour nous. Notre objectif sera surtout de maintenir une équipe avec des joueurs locaux, issu de notre formation."

A LIRE AUSSI.

Badminton : à Rouen, Julien Maio vise un troisième titre national