Badminton : à Rouen, Julien Maio vise un troisième titre national

Il a beau être originaire d'Alsace et s'entrainer quotidiennement à l'Insep, à Paris, Julien Maio a la sensation d'évoluer à domicile au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Et pour cause : le joueur évolue sous les couleurs de l'entente Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (MDMSA) depuis plusieurs saisons. Du jeudi 31 janvier au dimanche 3 février 2019, c'est comme à la maison qu'il défendra sa place de champion de France en double hommes. Avec son binôme Bastian Kersaudy, ils sont même double tenants du titre.

Reprise juste à temps après une opération

"Je me sens vraiment chez moi et j'ai hâte d'attaquer la compétition avec mon partenaire et le soutien du public derrière nous. C'est un bonus, ça ne me met pas de pression particulière. C'est une force, donc il ne faut pas le négliger", assure Julien Maio, qui rentrera dans la compétition le vendredi 1er février 2019 en 8e de finale contre la paire Briot-Lovang. Un troisième titre consécutif est forcément dans un coin de sa tête.

Le volant de match qui voit Bastian Kersaudy et Julien Maio être sacrés champions de France ! #Amiensbad2017 pic.twitter.com/1UFUKvNUq9 — FFBaD (@FFBaD) 5 février 2017

Mais Julien Maio goûte déjà son plaisir de pouvoir défendre sa couronne après quelques mois passés loin des terrains pour cause de blessure. "Je me suis fait opérer en juin dernier pour une blessure à l'épaule (pour des problèmes de tendons, NDLR) donc ça sera seulement ma troisième compétition depuis ma reprise il y a deux semaines", confie le joueur.

Pour rester au sommet, Maio et Kersaudy devront prendre tous leurs adversaires au sérieux, à commencer par le duo Gicquel et Labar, tête de série numéro 1, qu'ils pourraient retrouver en finale. Après cette échéance, Julien Maio restera concentré sur son prochain objectif : aider le MDMSA à disputer les play-offs et tenter de remonter en Top 12, l'élite du badminton en France, seulement un an après l'avoir quitté.