Évreux. Basket (Pro B) : Le bol d'air pour Evreux à Quimper ! 

Le match.

Après cinq défaites consécutives, les joueurs de l'ALM Evreux (Eure) se sont imposés sur le parquet de Quimper 73-68 pour le compte de la 17è journée de Pro B samedi 2 février 2019.

Un match de bas de classement entre deux équipes en difficulté dans lequel les Ebroiciens prenaient les devants en menant notamment à la mi-temps 36-32 et en maintenant un petit écart pendant toute la durée de la rencontre.

FIN DU MATCH | #UJAPALM

Victoire précieuse de l'ALM qui retrouve le chemin du succès sur le parquet de @UJAPQuimper29 pour la dernière journée de la phase aller !

RDV Vendredi prochain pour le derby face au @RouenMBasket 💪@UJAPQuimper29 68@ALMEvreux 73#TeamALM #ProB #J17 pic.twitter.com/JCJzi3pQgm — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) February 2, 2019

La fiche.

Scott: 17 points, Ho You Fat: 16 points, Leon: 10 points, Bouquet et Atkins: 9 points, Ballo: 8 points, Dinal et Lavieille: 2 points.

Grace à cette victoire, les Jaunes et Bleus sortent de la zone rouge et remontent à la 13è place du classement avant un derby de l'ancienne Haute-Normandie qui se disputera sur le parquet ebroicien vendredi 8 février 2019.