Évreux. Basket (Pro B): Battu par Blois, Evreux est en danger... 

Le match.

C'est la cinquième défaite consécutive pour les joueurs de l'ALM Evreux (Eure) qui ont de nouveau perdu à domicile face à l'équipe de Blois sur le score de 67-69 pour le compte de la 16è journée de Pro B vendredi 25 janvier 2019.

Défaite sur le fil

Les Ebroïciens ne seront pas passés loin d'une victoire malgré un début de match ou ils auront été menés , ils auront réussi à repasser devant de deux points avant de finalement s'incliner pour la 10è fois cette saison.

Au classement, l'ALM Evreux continue sa dégringolade et pointe désormais à la 15è place du classement avant de se déplacer à Quimper samedi 2 février 2019.

FIN DU MATCH | #ALMADA

Malgré un excellent retour et après être passée devant au score à 2 minutes de la fin, l'ALM s'incline finalement face à Blois dans les derniers instants ⤵️ @ALMEvreux 67@ADABloisBasket 69#TeamALM #ProB #J16 pic.twitter.com/x5iDVeULiY — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) January 25, 2019

La fiche.

Atkins: 19 points, Leon: 12 points, Bouquet et Ho You Fat: 9 points, Dinal et Lavieille: 6 points, Scott: 4 points, Balo: 2 points.