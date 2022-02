Évreux. Basket (Pro B) : l'ALM Évreux battu à Blois

Les résultats sont toujours en dent de scie pour les joueurs de l'ALM Évreux (Eure). Ils se sont inclinés sur le parquet de Blois pour le compte de la 25e journée de Pro B, samedi 6 avril 2019. Score final 91-83.

Et pourtant, les Ebroïciens avaient donné de l'espoir à leurs supporters en menant la rencontre pendant trois quart-temps mais c'est finalement en fin de match que l'équipe de Blois allait faire la différence au tableau d'affichage.

La fiche.

Scott : 25 points, Kayembe : 20 points, Atkins : 10 points, Booker et Lavieille : 6 points, Dinal et Ho You Fat : 5 points, Leon : 4 points, Bouquet : 2 points.

Au classement, les joueurs de l'ALM Évreux figurent à la 13e place avant de recevoir Poitiers, vendredi 12 avril 2019.

