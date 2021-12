Évreux. Basket : Évreux se qualifie pour le prochain tour de Coupe de France

C'est une bonne entrée en matière pour le club de l'ALM Évreux (Eure) qui disputait son premier match officiel de la saison sur le parquet de Vitré en Coupe de France et qui s'impose 70-63, mercredi 19 septembre 2018.

Un match serré

Malgré une division d'écart (Évreux est en Pro B et Vitré en Nationale 1), le match est serré et les Franciliens mènent même à la marque en début de rencontre. Mais l'expérience du haut niveau reprendra le dessus et les Ébroïciens parviendront à reprendre l'avantage, sans jamais réussir à se mettre à l'abri au tableau d'affichage.

Une victoire tout de même importante pour la confiance avant de rencontrer pour le premier match de Leaders Cup l'équipe de Rouen (Seine-Maritime) pour un premier derby de l'ancienne Haute-Normandie.