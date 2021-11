Montivilliers. Seine-Maritime : pris en flagrant délit de cambriolage

Mardi 29 janvier 2019 vers 16h15, la police du Havre (Seine-Maritime) est appelée pour intervenir sur un cambriolage en cours dans un pavillon, rue de Girot à Montivilliers. Des témoins affirment avoir aperçu deux individus dont un fait le guet à l'extérieur.

Il volait du vin

À l'arrivée des policiers, il n'y a personne dehors mais le portail est entre-ouvert. Les forces de l'ordre rentrent dans la demeure et tombe sur un individu de 39 ans accroupi et en train de voler des bouteilles de vin. Il explique dans un premier temps être un ami du propriétaire. Ce dernier, appelé, a pu rentrer chez lui et confirmer qu'il ne connaissait pas l'individu.

Pas de souvenir

En garde à vue, l'homme explique être sous antidépresseur et alcoolisé (même s'il a refusé de se soumettre à l'alcootest) et qu'il ne se souvient de rien. Il est convoqué devant la justice en juillet 2019. Le deuxième individu, vu par les témoins, n'a pas été retrouvé.