Découverte. Un stage de comédie musicale à Rouen pour les vacances scolaires

Depuis 2013, Sidonie Dève, membre du Safran collectif, anime des stages de comédie musicale pendant les vacances scolaires à Rouen (Seine-Maritime) pour les 7/10 ans et les 11/17 ans. Elle nous parle de cette animation qui lui tient particulièrement à cœur :

Pourquoi avoir choisi de traiter de la comédie musicale ?

"J'ai toujours été attirée par la pluridisciplinarité. J'ai d'ailleurs étudié à la fois la danse à l'école Rick Odums à Paris, le théâtre auprès du comédien Alexis Desseaux et la voix chantée à la Manufacture de la chanson à Paris. J'ai ainsi acquis des compétences pour la pratique du théâtre musical qui combine ces trois disciplines. Pour moi, la comédie musicale est une forme d'expression réellement complète, particulièrement maîtrisée par les acteurs anglo-saxons, qui contrairement aux acteurs français, apprennent à la fois à maîtriser la danse, le théâtre et le chant : le corps est travaillé dans sa globalité."

Quelles sont les comédies musicales que vous chérissez ?

"Dans ma jeunesse, les comédies musicales passaient souvent à la TV. J'ai pour référence Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly ou encore Cyd Charisse : des figures incontournables de l'âge d'or de la comédie musicale. Avec les plus jeunes enfants, au cours des stages précédents, nous avons exploré l'univers des Misérables, des Aristochats, de Mathilda, de La petite sirène ou encore d'Oliver Twist avec une nette préférence pour le répertoire Disney. Avec les plus grands, nous avons pu travailler sur le thème de Grease, d'High School Musical, d'Hair spray, de Lalaland ou encore de Sister act. J'apprécie particulièrement les comédies musicales issues de culture anglo-saxonne."

Comment se prépare le stage ?

"À chaque stage je fais le choix d'une comédie musicale, mais le thème reste secret jusqu'au démarrage du stage car je ne veux pas que les participants viennent pour retrouver une comédie qu'ils connaissent déjà. Je préfère qu'ils viennent dans le but d'apprendre les codes de la comédie musicale et de découvrir un répertoire. Ce n'est donc pas forcément une œuvre très célèbre pour la jeune génération qui sera choisie. Ce stage leur permettra de se créer un personnage et d'apprendre à jouer, chanter et à danser simultanément. Je souhaite ainsi leur transmettre une part de mes connaissances sur la comédie musicale. En amont, je me procure les scripts de la comédie musicale choisie que je traduis et je sélectionne les meilleurs passages de la comédie que nous travaillerons au cours de ce stage : ce travail préparatoire me fournit une trame qui sera encore retouchée au cours du stage en fonction des participants."

Comment s'organise le stage ?

"Au début du stage, les rôles sont répartis de manière équitable afin que chacun trouve sa place et puisse s'exprimer : le casting se fait en respectant la sensibilité de chacun et le texte est adapté pour qu'il y ait le moins de différence possible entre les rôles. Les chorégraphies qui sont travaillées ensuite sont clairement inspirées de celles de la comédie musicale quoique parfois simplifiées. Les enfants s'impliquent aussi au niveau des costumes : j'encourage la créativité et le système D plutôt qu'une pratique consumériste. Le stage se prolonge donc aussi à domicile où les enfants chercheront les accessoires qui leur permettront de construire leur personnage. Enfin, notre travail s'achève toujours par une représentation publique : une belle récompense pour les participants."

Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019, 11 rue des Halettes à Rouen. 59 à 84€. Réservation au 06 63 40 30 35