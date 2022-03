Rouen. Les tops et flops de la saison touristique 2019 dans la Métropole

Les derniers navires de croisière ont quitté Rouen (Seine-Maritime) avec la fin des vacances scolaires de la Toussaint. Quelques touristes profitant des balades sur la Seine viendront encore découvrir la ville aux cent clochers dans les prochaines semaines mais la saison estivale est désormais bien finie.

Cathédrale de lumière

Pour la 7e édition des projections sur la cathédrale de Rouen, l'événement a attiré environ 300 000 personnes, un succès dont se félicite la Métropole Rouen Normandie. Cathédrale de lumière, qui s'est déroulée de la mi-juin à la mi-septembre, avait pour thème cette année les Nouveaux mondes, en lien avec l'Armada.

Panorama XXL et les musées

Le Panorama XXL et les musées de la Métropole ont "enregistré une très bonne fréquentation", souligne Delphine Crocq, la directrice de l'office de tourisme de Rouen. Les derniers chiffres communiqués au 31 août 2019 ont affiché plus de 60 000 visiteurs pour admirer la toile sur Titanic qui sera présentée jusqu'en mai 2020. Soit "22 % de plus qu'en 2016, saison record avec le lancement de Rouen 1431", précise la Métropole. La fréquentation a également augmenté de 15 % dans les musées de la Réunion des musées métropolitains.

La Friche Lucien

L'événement n'était pas à destination spécifique des touristes, mais la Friche Lucien a connu un vif succès. 120 000 personnes ont visité le village éphémère, installé durant six mois sur le site de la future gare SNCF Saint-Sever. "On réfléchit déjà à la suite, on y travaille intensément", expliquent les organisateurs après ce bilan positif.

Le petit train touristique

Le nouveau train électrique a tiré sa révérence à la fin octobre, pour sa première période d'exploitation dans les rues de Rouen. Mis en circulation début juin, il reviendra durant la première semaine des vacances scolaires de Noël. Les touristes n'ont pas boudé le plaisir de voyager à bord de ce nouveau véhicule silencieux.

Navette fluviale

Là aussi, c'est grâce à l'électricité que fonctionne la navette fluviale reliant les deux rives de Rouen. L'expérimentation prendra fin à la mi-novembre, avec un bilan positif, même si Delphine Crocq relève des questions posées "sur les horaires" de la part de certains touristes.

Office de tourisme

Quand Delphine Crocq souligne que les Américains représentent la troisième nationalité à visiter Rouen mais qu'ils ne figurent pas dans le palmarès des touristes à visiter l'office, elle annonce que des travaux sont envisagés. "Il nous faut repenser les modalités d'accueil, car la manière de consommer l'information touristique a changé, souligne-t-elle. Nous voulons faire de l'office de tourisme une destination à part entière en mettant par exemple en avant l'atelier de Claude Monet où l'artiste a peint sa série sur la cathédrale de Rouen." Le projet est en discussion avec la Métropole.

