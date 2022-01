Rouen. À Rouen, une barge avec un camping installée sur la Seine en juin

Face aux hôtels qui affichent, pour la plupart, complet lors de l'Armada, un nouveau type d'hébergement va voir le jour en juin 2019 à Rouen (Seine-Maritime). Un camping va être aménagé sur une barge flottante de 114m de long qui prendra place sur le quai de la Seine, le long du 108, le siège de la Métropole Rouen Normandie (MRN) qui est à l'origine de cette idée.

Des tentes en carton

17 tentes seront installées, "elles sont en carton et nous viennent des Pays-Bas", précise Hugo Dermien, directeur adjoint de la communication à la MRN. Ce camping s'adresse aux cyclotouristes qui pourront profiter de la tente (pour une ou deux personnes), de matelas et, en supplément, d'un oreiller et d'un duvet pour 30€ par personne.

Il faut débourser 80€ pour passer la nuit sur cette barge flottante : "C'est un tarif attractif même si ce n'est pas non plus donné", poursuit Hugo Dermien. Le succès est déjà là puisque, lundi 18 mars 2019, l'office de tourisme qui gère les réservations avait déjà une quinzaine de nuitées d'enregistrées. "Pour qu'un grand nombre de personnes puisse bénéficier de ce camping, on ne peut pas réserver plusieurs nuitées d'affilée. Vous venez et vous ne passez qu'une nuitée."

Si la barge n'a pas vocation à rester au-delà de l'été devant le 108, "l'ensemble du mobilier qui va être installé dessus et de la scénographie sera réutilisé et réinstallé sur le territoire de la Métropole", ajoute Hugo Dermien.

