Rouen. La Foire Saint-Romain attire le public malgré l'incendie de Lubrizol

Après des débuts incertains à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol, la Foire Saint-Romain à Rouen (Seine-Maritime) attire le public. Plus de 200 manèges sont installés jusqu'au dimanche 17 novembre 2019 sur l'esplanade Saint-Gervais. Si les visiteurs se sont faits rares les premiers jours, les inquiétudes se sont plutôt dissipées avec des allées remplies et des files d'attente devant certaines attractions.

Moins d'odeur sur place

"On a failli ne pas venir cette année", assure Magalie Nolet, qui s'est finalement laissé convaincre par ses enfants qui étaient "très demandeurs". La mère de famille a donc trouvé un compromis en ne restant que deux heures sur place, pour limiter l'exposition des plus jeunes à la possible pollution après l'incendie de l'usine Lubrizol. "Il y a quand même beaucoup moins d'odeur, c'est rassurant".

Même avis pour Monique, une habituée de la foire avec ses petits-enfants et pour qui "Lubrizol ou pas, ça ne change pas grand-chose". Elle souligne aussi qu'il est difficile de refuser aux jeunes de venir profiter des attractions alors qu'ils sont en pleines vacances scolaires.

Une embellie durable ?

Philippe Marie avait, lui, moins d'a priori avant de venir sur l'esplanade Saint-Gervais : "je n'ai pas eu d'inquiétudes, mais je sais qu'il y a des personnes qui étaient inquiètes, et des personnes qui ne viennent pas à cause du drame de Lubrizol. Moi je ne suis pas soucieux."

De leurs côtés, les forains souhaitent que cette embellie se poursuive durant les prochaines semaines. Ils espèrent également que les visiteurs de la Foire Saint-Romain en profiteront pour se changer les idées après l'actualité des dernières semaines.

