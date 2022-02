Rouen. Après Lubrizol, une foire Saint-Romain entre espoir et crainte

Tous les voyants étaient au vert. La foire Saint-Romain s'ouvre vendredi 18 octobre 2019, à Rouen (Seine-Maritime) dans un esprit apaisé, sans les tensions qui avaient fait planer, en 2018, une ouverture retardée, voire une édition annulée. Sauf que l'incendie de l'usine Lubrizol, située de l'autre côté de la Seine, est venu perturber la fête qui s'annonce. "Ça serait bien que ça arrête de fumer au-dessus du site", souligne Jean-Loup Gervaise, adjoint au maire en charge notamment de la foire Saint-Romain.

Une installation retardée

Si l'incendie de l'usine Lubrizol a retardé l'arrivée à Rouen de certains forains qui n'ont pu accéder à l'esplanade Saint-Gervais, jeudi 26 septembre 2019, il a eu une autre conséquence : l'annulation du feu d'artifice. "La nouveauté de la foire, c'est que l'on a un parking d'un peu plus de 1 000 places qui est au bout de la presqu'île de Waddington, explique Jean-Loup Gervaise. Donc cette partie de la presqu'île ne permet plus de tirer un feu d'artifice dans de bonnes conditions. Il nous restait la presqu'île Rollet, le long du bassin aux bois." Un site identique à celui utilisé lors de l'Armada, mais désormais impossible d'y installer des engins pyrotechniques après l'incendie de Lubrizol. "Il reste pas mal de résidus d'hydrocarbures et des pompages sont encore en cours, on ne veut prendre aucun risque."

Un parking de 1 000 places a été aménagé à l'endroit où est tiré habituellement le feu d'artifices. - Amaury Tremblay

Plus largement, l'adjoint au maire se veut rassurant sur le site de la foire Saint-Romain : "Il n'y a pas de difficultés particulières sur place, la foire n'était pas spécialement sous le vent". "Nous avons eu des discussions avec la mairie et nous avons suivi ce qu'il s'est passé à Lubrizol", confie Pierre Hector, de la confiserie Milot. Face à l'inquiétude sur la fréquentation de la foire, il souhaite que ce rendez-vous soit "l'occasion de se changer les idées et de se faire du bien", après une actualité rouennaise difficile.

Discussions sur la sécurité

Pour cette édition, il n'y a plus d'inquiétude concernant la sécurité incendie du site. Un compromis a été trouvé entre les forains et la commission de sécurité, permettant "l'autorisation de caravanes sur le champ de foire dans des périmètres bien délimités", rapporte Jean-Loup Gervaise. C'est ce point qui avait cristallisé les tensions l'an dernier, lorsque les forains s'étaient vu interdire le stationnement de leurs caravanes sur place.

Pour satisfaire la sécurité incendie, "des mesures compensatoires sont mises en place", ajoute Jean-Loup Gervaise : installation de quatre bâches à eaux, d'extincteurs à poudre et une équipe de pompiers supplémentaire sur le site. Pierre Hector retient ainsi "l'excellent travail avec la mairie qui a permis de limiter les difficultés pour la vie des forains". "On veut que la foire soit belle", conclut François Lecenne devant son manège, le King loop. Rendez-vous le 17 novembre pour en tirer le bilan.

A LIRE AUSSI.

Rouen : c'est parti pour un mois de fête à la Foire Saint-Romain

La foire Saint-Romain de Rouen, c'est reparti pour un tour !