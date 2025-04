Rouen. Ateliers créatifs, BD manga, modelage… Des vacances bien remplies à Citémômes

Créée en 2007, l'association rouennaise propose de nombreux ateliers aux 4-12 ans pour booster leur créativité et leur curiosité. A l'occasion des vacances, et notamment la semaine du 14 au 17 avril, le printemps est à l'honneur.

Des nouveautés cette année

Et si l'on retrouve les animations qui ont fait le succès de Citémômes, comme Croque ton musée, Baz'art, Modelage et BD Manga, des nouveautés arrivent aussi. "Nous nous sommes inspirés d'Alice au pays des merveilles, annonce Mathilde Milot, directrice, animatrice et plasticienne. Les enfants pourront confectionner des couronnes de fleurs, créer leur lapin de Pâques ou encore un herbier magique. Nous mettons un point d'honneur à travailler sur des matériaux de récupération, mais selon les ateliers, nous varions les médiums et les enfants repartent toujours avec leur création !"

Les parents ou grands-parents accompagnent les enfants pendant les ateliers et il est aussi possible de regrouper cousins/cousines quelles que soient les différences d'âge : un plus pour l'organisation !

Pratique. 11 rue du Moulinet à Rouen. Programme sur citemomes.fr Contact au 02 76 08 72 67