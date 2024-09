Rouen. Un programme copieux pour le retour du salon Créativa

Accueillant une centaine d'exposants, le célèbre salon Créativa, qui fête cette année sa 22e édition, regorge d'idées et de nouveautés pour les amateurs de loisirs créatifs. Entre tradition et modernité, le salon propose des initiations à des techniques telles que le tricot, la broderie, le travail des perles mais aussi le scrapbooking, les créations luminaires ou la customisation de meubles. Tout au long des quatre jours, de nombreuses animations sont proposées au public : des ateliers créatifs, des stands de conseils, des défilés de mode ou encore des conférences. Le salon permet de se procurer des matières premières très diversifiées, telles que la toile de lin ou la laine d'alpaga, mais aussi des outils nécessaires à la pratique de tous types de loisirs créatifs. On peut aussi simplement se faire plaisir en achetant directement sur place des créations originales : bijoux de nacre, broches aimantées, peluches à l'ancienne ou gourmandises créatives !

Pratique. Du 26 au 30 sept. Parc expo. Tarifs : 0 à 7€. salon-creativa.com