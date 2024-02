Rouen. Vacances : des ateliers créatifs dans une ambiance contes et légendes à Citémômes

L'équipe d'encadrement de Citémômes a choisi pour ces vacances les contes et légendes comme thème fédérateur. Si le programme d'activités accorde toujours une place de choix aux ateliers existants - Baz'art, Croque ton musée ou modelage - celui-ci se consacre pour moitié à la thématique avec des ateliers adaptés à deux tranches d'âge, soit à partir de 4 ans, soit dès 8 ans. Pour l'occasion, l'espace d'accueil est décoré de monstres, d'elfes et autres créatures pour mettre les jeunes visiteurs dans l'ambiance avant leur atelier créatif. Puis ils pourront, selon les jours, s'adonner à la création d'un petit théâtre d'ombres, concevoir des potions magiques, inventer des masques de carnaval ou dessiner des cartes postales avec pour modèle l'imagerie traditionnelle des contes et légendes. Ces ateliers de 1h30, limités à 10 participants, permettent aussi de rassembler des fratries ou des groupes d'amis.

Pratique. Jusqu'au 7 mars à Citémômes, à Rouen. Tarifs : 15€ l'atelier et 5€ l'adhésion.