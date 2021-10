Le-Havre. Le Havre : ils veulent créer un nouveau concept de restaurant

Andréane Ferreira (25 ans) et Victor Morris (24 ans) sont deux étudiants du Havre (Seine-Maritime). Ils se sont connus à l'EM Normandie et ils ont obtenu leur diplôme de Master 2 Entrepreneur en décembre 2018. Depuis, Andréane travaille pour une start-up au Havre et Victor est free-lance en développement commercial à Paris. Mais leur objectif est de monter un restaurant d'ici la fin de l'année 2019 dans la cité Océane.

Pendant leurs études, ils ont pu tester et affiner leurs recettes de brochettes. - Pic et Broche

Leur projet est né pendant leurs études. Leur concept : Pic et Broche. Ils veulent proposer en restauration rapide des produits sains sur des brochettes. L'ambition est d'ouvrir un restaurant au Havre mais pas seulement. Les deux amis comptent bien faire de leur concept une franchise.

