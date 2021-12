Gommerville. Seine-Maritime : Solène Poret est partie autour du monde

Elle n'a pas attendu les vacances de la Toussaint pour délaisser les bancs de l'école. Solène Poret, 26 ans, enseignante de biotechnologie et de SVT au lycée Françoise de Grâce du Havre (Seine-Maritime), a quitté la Normandie, le dimanche 8 septembre 2019, direction l'Océanie et l'Asie du Sud-Est, des territoires dans lesquels elle va passer trois semaines. Sa mission : faire la promotion de sa région d'origine en montrant que les Normands sont chaleureux et accueillants. Elle va aussi dresser les portraits de Normands expatriés. Solène Poret fait partie des cinq lauréats du concours " Normands autour du monde ", organisé par Normandie Attractivité, l'agence de marketing territorial de la région Normandie. Elle a appris l'existence de ce concours, à la radio, il y a quelques mois. Après avoir regardé quelques vidéos sur YouTube des candidats de la première édition, elle a décidé de candidater à son tour. Finalement, elle a été retenue en avril 2019.

Rencontrer de nouvelles personnes

" C'est très rythmé entre l'avion, les arrivées et les départs. On change de destination tous les trois-quatre jours. J'en ai pris plein les yeux à New Delhi en Inde. C'était dépaysant. Cette ville bouge beaucoup. Il y a du monde partout et en permanence. À New Delhi, j'ai visité des temples. Je me suis imprégné de la culture locale. Ensuite, je suis allé à Singapour. C'est une ville moderne et très organisée", affirme celle qui a grandi à Gommerville (Seine-Maritime).

Ce qui lui plaît durant cette aventure, ce sont les rencontres.

Solène Poret nous dit ce qu'elle aime le plus durant cette aventure. Impossible de lire le son.

Solène Poret reprend son travail, le lundi 30 septembre 2019, au matin. Les traits seront sans doute tirés. Car le voyage retour entre Auckland, sa dernière destination, et Paris, va durer 32h, en comptant les vols et les escales.

Pour suivre les aventures de Solène Poret et des autres lauréats du concours "Normands autour du monde", rendez-vous sur https://www.facebook.com/normandsautourdumonde

A LIRE AUSSI.

Notre-Dame : la solidarité s'organise en Seine-Maritime

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Concours EDF Pulse en Normandie, ou comment les start-up vont révolutionner les pratiques de demain

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime

Les modes passent, la danse classique indienne perdure