Dans les coulisses des 58 bureaux de vote caennais

Comment les bureaux de vote sont-ils choisis par vos services ?

"Nous disposons de 58 bureaux de vote, répartis entre l’hôtel de ville, deux collèges et vingt écoles publiques. Ce sont des lieux centraux, connus des habitants et faciles d’accès. Les bureaux seront ouverts de 8h à 20h".

Combien de Caennais sont invités à voter ?

"Nous comptons 61.431 inscrits, un chiffre en légère hausse. Nous avons enregistré davantage de personnes sur nos listes électorales en décembre dernier que durant toute l’année 2010".

Quel est le coût de cette élection pour la Ville ?

"Il faut compter 124.000€ pour les deux tours de la Présidentielle, subventionnée par l’Etat à hauteur de 32.000€. Si les 350 scrutateurs et assesseurs sont bénévoles, il nous faut mobiliser en revanche 197 agents, et donc les payer".

Quelles mesures de sécurité prenez-vous pour éviter la fraude ?

"La fraude nécessiterait des complicités multiples. Or ce n’est pas vraiment envisageable, puisque chaque électeur signe à côté de son nom sur un registre. Les bulletins sont comptabilisés le soir par des citoyens, dits scrutateurs, à une table. L’urne est dotée d’un compteur. Il serait extrêmement difficile de tricher".

Quels sont vos moyens de contrôle ?

"Nous disposons de deux commissions. La première, administrative, est composée de citoyens désignés par le tribunal de grande instance et par le préfet, qui se réunit tous les trimestres et un peu plus souvent à l’approche des élections. Son rôle est de vérifier la bonne actualisation de la liste électorale qui évolue en fonction de nouveaux inscrits, comme ceux qui viennent habiter à Caen ou les nouveaux majeurs, et de ceux qui décèdent ou sont radiés par décision de justice.

Le jour du scrutin, intervient une commission de contrôle des opérations électorales, essentiellement composée de magistrats qui font le tour des bureaux de vote".

Qu’en est-il des bulletins de vote ?

"Ils sont d’abord centralisés par les services de l’Etat dans un local propre. Nos services s’y rendent pour en disposer et les répartir dans les 58 bureaux de vote. A 20 heures pour Caen, fin du scrutin, les urnes sont vidées et les bulletins comptés par nos scrutateurs qui, bureau par bureau, établissent un procès verbal sur la participation et le score de chaque candidat. Les procès verbaux sont ensuite regroupés à l’hôtel de ville, pour une synthèse globale. L’ensemble est expédié à la préfecture sous escorte de police. Les bulletins sont conservés à la mairie jusqu’à ce que la préfecture valide les résultats officiels sous 48h. Ils pourront ensuite être détruits."