Dieppe. Avis favorable pour les éoliennes en mer au large de Dieppe et du Tréport

C'est une nouvelle avancée dans le dossier d'implantation de 62 éoliennes en mer au large de Dieppe et du Tréport (Seine-Maritime). Un avis favorable a été rendu par chacune des trois commissions chargées de piloter une enquête publique sur ce vaste projet.

Près de 4000 contributions

Les présidents de ces commissions ont rendu leurs rapports et conclusions à Fabienne Buccio, la préfète de Seine-Maritime, mercredi 23 janvier 2019. Les documents seront "prochainement disponibles sur le site internet de la préfecture et dans les mairies du périmètre des enquêtes", indique la préfecture.

Lors de cette remise, la préfète a "salué la qualité et l'importance du travail réalisé par les commissaires enquêteurs". Au total, 51 permanences ont été tenues et près de 4000 contributions ont été reçues et analysées.

Deux réserves émises

Les trois enquêtes publiques se sont tenues du 16 octobre au 29 novembre 2018. L'une portait sur le projet de parc d'éoliennes en mer, une autre sur le projet de raccordement électrique et une dernière sur le projet de création de la base de maintenance à Dieppe.

Deux réserves ont toutefois été émises par la commission en charge de l'enquête dédiée au parc d'éoliennes en mer. La préfète de Seine-Maritime est désormais libre de suivre, ou non, les avis de ces commissions pour donner son feu vert définitif à l'implantation de ces éoliennes.