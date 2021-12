Dieppe. Dieppe-Le Tréport : feu vert définitif pour les éoliennes en mer

Le parc d'éoliennes en mer au large de Dieppe et du Tréport (Seine-Maritime) verra bien le jour. La préfète de Seine-Maritime, Fabienne Buccio, a signé, mardi 26 février, les six arrêtés autorisant la création du parc de 62 éoliennes et son raccordement au réseau électrique.

Les éoliennes d'ici 2023

La préfète a donc suivi l'avis favorable émis par le rapporteur public, mercredi 23 janvier 2019, à la suite de l'enquête menée auprès de la population à la fin 2018.

Le projet d'implantation de 62 éoliennes en mer est donc opéré par la société Éoliennes en mer Dieppe-Le Tréport et son raccordement au réseau par RTE.

La mise en service du parc, d'une puissance totale de 496 MW, est prévue pour 2023.