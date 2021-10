Caen. Gilets jaunes : face aux violences, un rassemblementpour la paix organisé à Caen

Après plusieurs semaines d'incidents en marge des manifestations des Gilets jaunes, un rassemblement "Maintenant la paix !" était organisé dimanche 20 janvier devant l'hôtel de ville de Caen pour dire stop aux violences. Malgré le froid et une pluie fine, environ 200 personnes étaient présentes pour se rassembler et s'interroger sur ces violences, qu'elles concernent les élus, les journalistes, ou bien le mobilier urbain. Selon l'un des organisateurs, l'objectif de ce rassemblement était de "réaffirmer notre attachement au dialogue social et au respect des institutions, la mairie étant le symbole" et de "construire l'avenir dans la paix". Parmi les participants, était présent André, pour qui la paix et la confiance sont les deux éléments indispensables qui doivent assurer notre démocratie : "Quand j'aperçois toutes ces violences, je m'interroge sur l'état de notre démocratie, j'ai peur. Il faut retrouver la confiance en nos élus et auprès des médias". dit-il. À ses côtés, un de ses amis affirme qu'il faut "régler nos problèmes par les mots et stopper cette violence qui n'aboutira à rien".

A LIRE AUSSI.

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

Gilets jaunes : à Caen, un rassemblement pour dire stop aux violences

"Gilets jaunes": mobilisation en hausse, tension moindre avant le grand débat

"Gilets jaunes" : répit plus que trêve pour l'exécutif qui reste "vigilant"

Après l'acte VI des "gilets jaunes", le gouvernement se montre ferme