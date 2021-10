Caen. Caen : "maintenant la PAIX"

14h30, le rassemblement prend de l'ampleur. Sous un grand froid et une pluie fine, de nombreuses personnes se sont déplacées pour participer à cette initiative construite par des citoyens. Environ 200 personnes étaient présentes pour interagir, parler, s'interroger sur les violences à l'encontre des élus, des médias. Le lieu du rassemblement n'était pas anodin. En effet, il représente le respect des institutions que prône cette initiative. L'objectif de ce rassemblement selon l'un des organisateurs qui a pris la parole est qu'il s'agit de " réaffirmer notre attachement au dialogue social et au respect des institutions, la mairie étant aujourd'hui le symbole" et de "construire l'avenir dans la paix".

Après une prise de parole d'environ cinq minutes, l'un des organisateurs a invité les participants à communiquer entre eux et s'interroger sur les violences verbales et physiques qui ont été proférées durant les manifestations des Gilets jaunes. Parmi les participants, étaient présent André Boullot, fondateur de l'initiative "Tulipes contre le cancer". Selon lui la paix et la confiance sont les deux éléments indispensables qui doivent assurer notre démocratie " Quand j'aperçois toutes ces violences, je m'interroge sur l'état de notre démocratie, j'ai peur. Il faut retrouver la confiance en nos élus et auprès des médias". dit-il. À ses côtés, un de ses amis affirme "il faut régler nos problèmes par les mots et stopper cette violence qui n'aboutira à rien". Une initiative qui s'est terminée sous quelques rayons de soleil, comme une lueur d'espoir face à la crise que traverse notre pays.