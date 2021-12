Fringales printanières

Légumes grillés aux herbes

pour 4 personnes

Ingrédients:

1 gousse d’ail non pelé

1 gros oignon pelé et découpé en quartiers

4 petites carottes pelées

et coupées en quartiers

4 petits panais pelés

6 petites pommes de terre

grattées, coupées en deux

1 bulbe de fenouil

grossièrement coupé

4 brins de romarins frais

4 brins de thym frais

2 c. à soupe d’huile d’olive

200 g de fromage aux herbes allégé type Boursin ou Tartare

4 c. à soupe de lait écrémé

Le zeste de 1/2 citron

Thym frais pour le décor

Préchauffez le four à 200°C (th. 7). Coupez l’ail en deux horizontalement et placez-le dans un grand plat à rôtir avec tous les légumes et toutes les herbes.

Ajoutez l’huile, salez, poivrez et mélangez bien les ingrédients pour les imbiber.

Recouvrez avec du papier aluminium et mettez au four 50 minutes. Retirez la feuille d’aluminium et prolongez la cuisson de 30 minutes jusqu’à ce que tous les légumes soient tendres et légèrement dorés. Sortez le plat du four et laissez refroidir.Dans une petite casserole, faites fondre le fromage avec le lait et le zeste de citron.

Retirez l’ail du plat et recueillez sa chair dans un bol. Ecrasez-la soigneusement, puis ajoutez-la à la sauce. Chauffez à feu doux. Versez la sauce dans quatre petits ramequins et décorez avec du thym.