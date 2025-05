Eure. La Fête de Printemps revient à Verneuil d'Avre et d'Iton ce week-end

Avec l'arrivée des beaux jours, la Fête de Printemps s'impose comme l'un des rendez-vous incontournables de la saison. Les 3 et 4 mai prochains, la place Saint-Jean et le parc de la mairie de Verneuil d'Avre et d'Iton (dans l'Eure) vont vibrer au rythme des animations pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive.

Un programme riche entre tradition et découverte

Tracteurs anciens, dont certains venus tout spécialement d'Allemagne, artisans créateurs, ateliers créatifs, spectacles de rue, marché local… Cette édition 2025 promet une belle immersion dans l'univers de la nature et du savoir-faire local. Nouveautés cette année : le bar à fleurs, avec ses dégustations de plantes comestibles 100% normandes, et la compagnie Acidu qui proposera deux spectacles décalés et hauts en couleurs, Les Grosses Légumes et Les Fourmidoubles.

La Fête de Printemps ne se contente pas d'amuser : elle sensibilise aussi à l'écologie et aux bons gestes pour la planète. A travers des ateliers pédagogiques animés par l'Office français de la biodiversité (OFB), des associations locales et des producteurs engagés, le public pourra en apprendre plus sur les insectes, les plantes, l'importance du tri sélectif, ou encore découvrir le monde fascinant des abeilles normandes.

Nicole Boucher, l'une des organisatrices de l'événement, nous détaille le programme complet de ce week-end festif :