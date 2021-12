Britney Spears explose sur Twitter

Le total des fans de Britney Spears sur Twitter est passé cette semaine à 15,6 millions tandis que Shakira est proche des 15,5 millions.

La pop star canadienne Justin Bieber est devenue le deuxième utilisateur dans l'Histoire de Twitter à passer le cap des 20 millions de followers. Ce dernier a fêté l'événement en tweetant "FORT DE 20 MILLIONS [DE FOLLOWERS] ! VOUS ME DONNEZ LE SOURIRE !"

Rihanna a accueilli son 17 millionième follower en écrivant "17 millions #NAVYDEEP ! Merci, et bienvenue dans la famille".

Le festival annuel de musique américain Coachella s'est déroulé le week-end dernier et des célébrités comme Katy Perry et Rihanna ont été très occupées à tweeter des photos de leur expérience et de leurs tenues.

"Je profite à fond de la musique ce week-end !", s'est exclamée Katy Perry avant de montrer ses vêtements pour le festival en précisant : "Le look du jour est sponsorisé par courtney love, virgin suicides & fern gully #nymph."

Les utilisateurs de Twitter les plus suivis (en nombre d'abonnés) :