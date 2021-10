Hors Normandie. Ariana Grande célèbre l'indépendance dans "7 rings"

Ariana Grande est très prolifique en cette période automne/hiver 2018-2019. C'est le 3ème single qu'elle propose en ce mois de janvier 2019, après le succès "Thank U, next" et "Imagine".

Ce titre s'appelle "7 rings" et célèbre l'indépendance et l'amitié. Elle chante qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut, donc elle n'a besoin de personne pour se procurer toutes les richesses. Et le titre de cette chanson fait référence à une anecdote qu'elle a vécue avec ses amies : elles ont toutes acheté une bague de l'amitié, pour faire comme un pacte. Elles étaient 7. Ne cherchez pas plus loin le compte est bon !