Musique. Découvrez le nouveau clip événement de Kendji !

Kendji vient de dévoiler le clip vidéo de son dernier hit J'ai changé. Dans la vidéo, le chanteur a invité Soraya, sa compagne, avec laquelle il est pleinement épanoui.

Kendji confirme son statut d'artiste incontournable de la scène française. Après avoir dépassé les 15 millions de streams avec Si seulement…, son album Vivre… est certifié or et cumule déjà plus de 70 000 ventes.

Le nouvel extrait J'ai changé est une chanson sur l'amour, l'acceptation et les liens qui nous unissent. A travers les textes de Vianney et la réalisation de Renaud Rebillaud, Kendji célèbre la beauté de l'imperfection et nous invite à découvrir comment l'acceptation mutuelle peut forger des relations plus solides et durables.