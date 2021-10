Rouen. Un an après son ouverture, l'Atelier de la Cop 21 à Rouen va changer

Un an après son ouverture à quelques mètres du Théâtre des arts à Rouen, l'Atelier de la Cop 21 dresse un premier bilan. "On a eu un peu plus de 6000 personnes qui sont passées, explique Ludivine Perroux, la responsable des lieux, que ce soit pour prendre connaissance des expositions, participer à des animations ou se renseigner."

L'atelier change de forme

Lors de son ouverture au public, le mardi 16 janvier 2018, ce lieu devait permettre à chacun de s'informer sur les enjeux du réchauffement climatique. Il s'agissait aussi de s'informer sur la mise en place de la Cop 21 dans la Métropole de Rouen mais celle-ci est désormais signée depuis la fin novembre.

L'Atelier de la Cop 21 va donc évoluer d'ici l'été 2019 : "Nous travaillons actuellement à une formule d'un atelier qui deviendrait itinérant pour pouvoir sortir de Rouen et aller sur les territoires de la Métropole".

"Toucher les autres populations"

Il s'agit de "toucher les autres populations de la Métropole qui ne sont pas forcément présentes sur Rouen au quotidien (...) On voudrait élargir le champ des personnes touchées", ajoute Ludivine Perroux.

En attendant la transformation de l'Atelier de la Cop 21, les animations et les ateliers se poursuivent dans les locaux situés rue du Général-Giraud.