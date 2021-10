Caen. Le CBC crée la sensation à Quimper

Sensation du côté de Quimper (Finistère) ce mardi 15 janvier 2019. Alors qu'on l'avait laissé en crise vendredi dernier après une triste défaite contre Nantes, le Caen Basket Calvados s'est magistralement imposé 79-85 dans le money-time en Bretagne. Rien ne laissait en effet présager pareil exploit au vu du début de match compliqué des Cébécistes, encaissant 26 points au premier quart puis 28 dans le deuxième.

Tout s'inverse en seconde période

Mené 54-41 à la pause, Caen semble encore mal embarqué. C'est peut-être ce sentiment du match plié chez les Quimpérois combiné à une coupe pleine pour les Caennais qui va déboucher sur cette révolte. 11 points encaissés seulement au troisième quart pour 16 marqués, Caen remonte la pente mais Quimper ne veut pas laisser le match lui échapper et porte l'écart à 13 points à 5 minutes de la fin. Pas de quoi faire peur au CBC, qui a retenu la leçon de vendredi dernier. David Ramseyer donne enfin l'avantage aux visiteurs (74-75, 38e) qui finissent par dérouler avec 11 points en 2 minutes devant des Bretons médusés.

Confirmer vendredi contre Gries

Avec cette victoire, Caen lâche enfin la dernière place du classement de Pro B et reste à distance raisonnable des équipes non-relégables, si ce n'est plus. Avec deux victoires sur les trois derniers matchs, il est peut-être possible d'entrevoir un début de dynamique, chose que les joueurs d'Antoine Michon n'ont jamais réussi à créer cette saison. On en saura un peu plus vendredi prochain au Palais des Sports contre Gries-Oberhoffen, promu mais surprenant 6e, pour la première des 19 dernières journées du championnat.

La fiche

Quimper - Caen : 79-85 (26-22, 28-19, 11-16, 14-28)

Quimper : Départ : Douvier, Choplin 9, Mondésir 9, Joaquim 16, King 17. Banc : Cohn 7, Prost 15, Djimrabaye 6

Caen : Départ : Brooks 9, Clerc 15, Marinov 2, Ramseyer 15, Tolbert 10. Banc : Duwiquet 13, Salmon 15, Norelia 6