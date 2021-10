Caen. Le CBC chute de nouveau contre Saint-Chamond

Le Caen Basket Calvados a concédé sa huitième défaite en 10 matchs de Pro B contre Saint-Chamond (Loire) ce mardi 18 décembre 2018. Très mal rentré dans son match, le CBC prenait l'eau au premier quart (18-26), mais le pire était à venir avec un deuxième quart encore plus dur pour la défense normande (25-28). Impossible de gagner en ayant encaissé 54 points en première mi-temps ? Caen va quand même essayer.

Une remontée folle… pour rien

Si l'écart au score reste conséquent au troisième quart, les débats s'équilibrent et l'adresse de Duwiquet aux 3 points (3 shoots réussis) permet au CBC de rester dans le match. À l'entame du dernier quart, Saint-Chamond mène toujours 62-72 et c'est le moment que choisissent Marc-Eddy Norelia (20 points ce soir) et ses partenaires pour briller. Six minutes de folie qui vont voir les locaux attaquer et défendre à la perfection : 11 points marqués, zéro encaissé : 73-72 ! Malheureusement, il reste 4 minutes à jouer, et les Caennais sous pression se précipitent et manquent de lucidité au moment de tirer. Il n'en faudra pas plus à Saint-Chamond pour reprendre l'avantage et tuer le match pour obtenir une victoire bien méritée. Caen n'aura brillé que 6 minutes, bien trop peu pour sortir de la zone de relégation.

La réaction d'Antoine Michon, entraîneur de Caen

"Sans être un spécialiste de basket n'importe qui peut voir qu'on a perdu le match en première mi-temps. On est dans la réaction, on ne commence pas le match avec la dureté nécessaire. Les mêmes joueurs qui sont capables de faire de belles actions défensives après 5 minutes de jeu n'arrivent pas à mettre les ingrédients nécessaires pour le faire dès la première minute. Il y a trop d'inconstance, c'est difficile de pianoter avec cette équipe".

La fiche

Caen - Saint-Chamond : 77-85 (18-26, 25-28, 19-18, 15-13)

Caen : Départ : Brooks 8, Clerc 4, Marinov 9, Ramseyer 10, Tolbert 9. Banc : Duwiquet 11, Pope 6, Salmon, Norelia 20

Saint-Chamond : Départ : Abada 20, Cooke 14, Hoyaux 14, Ben Romdhane 6, Paumier 12. Banc : Hergott 8, Legat, Massa 4, Rinna 7